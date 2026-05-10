Más de 100 agentes educativas en Bolívar se gradúan para fortalecer la atención de la niñez

El diplomado nos dio la oportunidad de reflexionar sobre la responsabilidad que tenemos como mamás. Agradezco al Bienestar Familiar por estos programas que impactan nuestra labor», expresó Argenia Ahumada, una de las maestras graduadas del diplomado «Bienvenir: Los 1000 primeros días de la vida de las niñas y los niños».

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En la ceremonia de grado, la directora general del Bienestar Familiar, Astrid Cáceres, exaltó la entrega, la vocación y el compromiso permanente de las maestras con su formación académica. «Nunca dejamos de aprender cuando se trata de transformar vidas. Esta es una oportunidad para que continúen cualificándose y así fortalezcamos la atención integral de la generación que Crece para la Paz, garantizando mejores oportunidades para las niñas, los niños y sus familias», señaló.

A lo largo de un trimestre, las maestras se capacitaron en temas como los derechos de las niñas y los niños antes, durante y después de la gestación; los cambios emocionales y biológicos propios de esta etapa; y las buenas prácticas para asumir la maternidad, la paternidad y el cuidado integral en los primeros años de vida.

En el marco del Gobierno del Cambio y de los Fondos en Administración suscritos entre el Bienestar Familiar y el ICETEX, un total de 32.000 maestras, madres comunitarias y talento humano se han beneficiado del fortalecimiento académico para la educación inicial. En esta ocasión, 432 madres comunitarias de Bolívar, Atlántico, Nariño y Valle del Cauca recibieron su grado en un acto de reconocimiento a quienes culminaron satisfactoriamente su proceso formativo.

El encuentro también contó con la participación de la directora de Primera Infancia, Julie Pauline Trujillo; la directora regional de Bolívar, Rosmira Beltrán; el rector de la Universidad Libre, Armando José Noriega; y el director del proyecto de la sede Pereira de la Universidad Libre, Jonathan Duque.

Con iniciativas como esta, fortalecemos las capacidades de quienes están en el centro de la atención integral: las agentes educativas y madres comunitarias que cada día construyen entornos protectores para la primera infancia.