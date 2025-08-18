Colombia fue el destino elegido para realizar la primer Gala Fine Dining Table en Latinoamérica

Alexander de Mondey, cofundador de Fine Dining, explicó en Caracol Radio por qué Bogotá fue la sede de esta primera edición y cómo se llevó a cabo el proceso de selección de los restaurantes galardonados en el evento que reunió lo mejor de alta cocina, y tuvo lugar el pasado 5 de agosto en el Gimnasio Moderno de Bogotá.

El proceso inició con un equipo de siete integrantes de la plataforma, cinco de ellos expertos culinarios anónimos encargados de visitar y probar los platos de más de 190 restaurantes en distintas ciudades. Tras una primera visita se busca seleccionar 80 restaurantes; en una segunda visita se define la categoría de cada uno y, finalmente, en una tercera, se decide si reciben uno, dos o tres fuegos. Posteriormente, Fine Dining Table visita e invita a los chefs a la gala, donde se revela el premio.

Sobre la elección de Colombia como sede, Alexander De Mondey confesó que en un principio el evento estaba planeado para realizarse en Perú, pero que la recomendación del chef colombiano Juan Manuel Barrientos los llevó a mirar hacia Colombia, “Juan Manuel nos habló de la gastronomía en Colombia, que es buena pero aún poco conocida internacionalmente. Recorriendo el país vimos la oportunidad y lo hermoso que estaba ocurriendo. Me sorprendió el uso del dulce con lo salado, la mezcla de frutas con productos poco habituales y, sobre todo, la cantidad de jóvenes chefs innovando”, aseguró.

Alexander también dejo claro que este evento llegó para quedarse, “Todos los años habrá una gala en Colombia celebrando a sus mejores restaurantes. Ya no nos vamos de Colombia, nunca”.