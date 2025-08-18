Arquero de Fluminense establecerá increíble récord histórico ante América de Cali

El pasado 16 de agosto Fluminense se impuso 2-1 ante Fortaleza por el Brasileirão en el estadio Maracaná de Río de Janeiro. Las anotaciones fueron gracias a Germán Cano (9) y Agustín Canobbio (64).

Fábio, arquero de Fluminense, logró igualar un registro histórico que estaba en poder del arquero inglés, Peter Shilton, como el futbolista con más partidos disputados en el fútbol mundial, con 1.390.

Vale mencionar que la cifra de Peter Shiltonn es controvertida. El Libro Guinness de los Récords indican que es de 1.390, pero el propio Shilton, en su cuenta de X, la registra como 1.387. Esta discrepancia radica en que la obra de referencia añade 16 partidos no oficiales que Shilton no contabiliza, mientras que él incluye 13 partidos que jugó con la selección inglesa sub-23 que normalmente no se cuentan.

Privilégio ter Fábio Maciel por aqui.



1390 vezes, ídolo.

“Este hito se remonta a mucho antes de mi nacimiento. Dios me dio este don. Tengo que agradecer a todos los que han formado parte de mi vida: mi padre, mi madre, mis hermanas, mis amigos, mi esposa... Intento ser una persona decente. Lo importante es ayudar a mis compañeros. Estoy agradecido, pero sin Dios, nada sería posible. Son partidos difíciles y nos enfrentamos a equipos de altísima calidad. Siempre luchamos por nuestros objetivos, que son los títulos” reveló Fábio posterior al partido ante Fortaleza.

Durante la trayectoria profesional del portero, de 44 años, ha disputado con União Bandeirante (30), Vasco da Gama (150), Cruzeiro (976) y Fluminense (234). Esta información está basada en la investigación del GE.

Fábio va en búsqueda del récord mundial

Fluminense se enfrentará con América de Cali en el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana, el próximo marte 19 de agosto en el mítico estadio Maracaná, a partir de las 7:30 de la noche (hora colombiana).

Cabe recordar que el pasado martes 12 de agosto Fluminense viajó a Colombia para disputar el partido de ida frente a América de Cali, el equipo brasileño se quedó con la victoria en el Pascual Guerrero (2-1), con anotación de Yerson Candelo que marcó de cabeza en su propio arco al minuto 7 y del uruguayo Agustín Canobbio al 15.

TERÇA É NO MARACA PELA VAGA NAS QUARTAS DA @SUDAMERICANABR!



GARANTA SEU INGRESSO E JOGUE JUNTO COM O FLU PELA CLASSIFICAÇÃO >> https://t.co/1evH5IuIhW pic.twitter.com/326OCiewKo — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) August 18, 2025

Si Fábio llega a disputar el compromiso este martes 19 de agosto, se convertiría en el poseedor del récord de más apariciones en la historia del fútbol, consagrándose con 1.391 partidos jugados.

Lo más probable es que vaya de titular, ya que ha jugado los últimos 18 partidos con el Fluminense. Si llega hacer así, quedará en el primer lugar de este escalafón, del que hacen parte Peter Shilton (1.390), Cristiano Ronaldo (1.283), Rogério Ceni (1.265) y František Plánička (1.187).