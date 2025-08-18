Animalistas resaltan el uso de caballos inflables en cabalgata de las ferias de Santiago

Cúcuta

Animalistas en Norte de Santander resaltan la creatividad en el uso de caballos inflables en la cabalgata de las ferias y fiestas del municipio de Santiago.

Los asistentes a esta celebración se vieron sorprendidos cuando decenas de caballos inflables recorrieron las calles del municipio en el espacio designado para la tradicional cabalgata, incentivando así la protección de los animales en eventos públicos de esta magnitud.

“Este gesto demuestra que para el disfrute de la comunidad no es necesario maltratar a un animal y que la diversión puede darse por la vida. Además, lograron transformar una actividad que antes estaba asociada principalmente a los adultos y al consumo de licor en un espacio para compartir en familia” dijo a Caracol Radio Sergio Jaimes, representante de la fundación protectora de animales Mi Mejor Amigo.

Llaman a las diferentes administraciones a nivel nacional a tomar este ejemplo y seguir con las cabalgatas inflables en futuras festividades.

“Sin duda alguna, esto es un claro ejemplo que se debe hacer a nivel nacional en los diferentes festejos y conmemoraciones que se dan en todo el territorio, en los municipios, en los departamentos, para que cada uno de nosotros tome conciencia y evolucionemos como seres humanos, no más maltrato animal” dijo Víctor Caicedo, concejal animalista.

Por medio de redes sociales también se destacó este llamativo momento, en el que con música, espuma y los caballitos inflables, las familias disfrutaron de un espacio diferente durante las festividades de Santiago.