UNGRD entrega 80 toneladas de ayuda humanitaria a más de 3.500 familias en la Orinoquía

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) transportó 80 toneladas de ayuda humanitaria a las comunidades afectadas por la ola invernal en la Orinoquía, beneficiando a más de 3.500 familias con kits de Asistencia Humanitaria de Emergencia (AHE).

El director de la entidad, Carlos Carrillo Arenas, supervisó la inversión de $12.500 millones destinada a reducir el riesgo en este departamento. “Estamos aquí para asegurar que los kits lleguen, que las inversiones se ejecuten y que Vichada cuente con la capacidad institucional y operativa para responder a cualquier emergencia”, explicó Carrillo.

La ayuda fue entregada en los municipios de Santa Rosalía y La Primavera, y en los próximos se espera que llegue al municipio de Cumaribo, completando la cobertura en las zonas más afectadas.

Durante su visita, Carrillo también verificó los avances del Fondo de Inversión Colectiva (FIC), que incluye el fortalecimiento del banco de maquinaria, la dotación de equipos para la reducción del riesgo y la atención de emergencias, así como la construcción de un centro especializado.