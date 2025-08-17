Tribunal Administrativo aplaza el lanzamiento de la tarifa diferencial estudiantil en Manizales

Manizales

En un comunicado de prensa la Administración Municipal informó que el lanzamiento de la tarifa diferencial estudiantil, previsto para el martes 19 de agosto, debió ser aplazado debido al reciente fallo del Tribunal Administrativo de Caldas, que declaró la invalidez de algunos artículos del Acuerdo Municipal 1193 de 2025.

El secretario Jurídico de la Alcaldía de Manizales, Andrés Mauricio Gaitán Guzmán, explicó que la decisión se fundamenta en la falta de trámite de las vigencias futuras para financiar el subsidio de transporte durante los años 2025, 2026 y 2027.

“La Alcaldía continúa con su interés en la implementación de la tarifa diferencial, enfatizando que el proyecto será radicado en las sesiones extraordinarias del Concejo Municipal, buscando su aprobación y sanción en el menor tiempo posible”, dijo Gaitán.

Se recuerda que el Concejo de Manizales había aprobado una tarifa diferencial en Manizales para estudiantes de escasos recursos.

¿En qué consistía la tarifa diferencia?

En Manizales, se ha implementado una tarifa diferencial en el transporte público para estudiantes, comenzando por el cable aéreo y extendiéndose gradualmente a buses y busetas.

Esta iniciativa, establecida mediante el DECRETO 0412 , busca ofrecer un subsidio a estudiantes de estratos 1, 2 y 3, con el objetivo de garantizar una movilidad justa y transparente.

Detalles de la tarifa diferencial:

Inicia en el cable aéreo:

El subsidio ya está en funcionamiento en el cable aéreo, y se están realizando ajustes para implementarlo en buses y busetas.

Beneficiarios:

Estudiantes de colegios, universidades, SENA y educación técnica, tanto públicos como privados, de estratos 1, 2 y 3.