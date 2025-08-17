Se fugaron 19 menores infractores de la ley en Montenegro, Quindío ¿Hay jóvenes reaprehendidos?

Armenia

Al mediodía del sábado 16 de agosto se presentó fuga de jóvenes infractores de la ley en el municipio de Montenegro, Quindío.

El hecho fue reportado a las autoridades, cuando varios menores de 18 años de edad que están detenidos en el Centro de Atención Especializada, CAE La Primavera, en el municipio de Montenegro se fugaron por el techo del lugar y saltaron a la calle y huyeron con rumbo desconocido, como lo evidencian videos ciudadanos.

El secretario de gobierno de Montenegro, Mauricio Cárdenas al confirmar el hecho manifestó que las autoridades ya han recapturado a siete de los jóvenes que se fugaron, y es el sistema de responsabilidad penal para adolescentes que debe responder por la seguridad del lugar.

Pronunciamiento del ICBF

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF dieron a conocer que fue controlado el incidente registrado en el Centro de Atención Especializada, CAE La Primavera, en el municipio de Montenegro, Quindío) donde no hubo heridos ni daños materiales.

En total, 19 jóvenes se fugaron del centro, de los cuales 7 ya fueron reaprehendidos. Las autoridades continúan la búsqueda de los demás, garantizando en todo momento la protección de sus derechos y su integridad. Paralelamente, se reforzó la seguridad en el CAE para prevenir nuevos desórdenes o intentos de motín.

Anuncian además que el ICBF convocará una mesa de seguridad con las entidades del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, con el propósito de evaluar lo ocurrido y definir medidas preventivas que fortalezcan la atención, el bienestar y la seguridad de los adolescentes y jóvenes vinculados al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes.

El ICBF reitera que las visitas de los familiares se mantienen en los mismos días y horarios establecidos, garantizando la continuidad del proceso de acompañamiento familiar.

Cabe recordar que no es la primera vez que se presenta está situación en Montenegro de motines o fugas de menores de edad del centro de atención que está cargo del ICBF.