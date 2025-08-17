Policía presenta el cartel del presunto autor material de la motobomba en el municipio de La Plata.

Caracol radio neiva

La presentación del cartel con la imagen del presunto responsable con ataque de motobomba en el municipio de La Plata, fue presentado por el Director de la Policía Nacional, Mayor General Carlos Fernando Triana. Alias “Richard”, es uno de los delincuentes más buscados en el Huila, por quien se ofrece hasta 50 millones de pesos a quien brinde información que permita su captura. El sujeto es señalado como el presunto autor material del atentado con motobomba perpetrado el pasado 17 de abril en el municipio de La Plata, que dejó como saldo la muerte de dos jóvenes de una misma familia y varias personas heridas. Alias “Richard” es requerido por los delitos de concierto para delinquir, terrorismo y homicidio agravado.

De igual forma, anunció que un equipo especial de investigación criminal se encuentra en el territorio, trabajando de manera articulada con el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Fuerza Pública, con el fin de esclarecer el hecho presentado con el representante a la Cámara Julio César Triana. Las autoridades buscan identificar e individualizar a más de ocho personas que habrían participado en este evento, el cual afectó el vehículo en el que se movilizaba el congresista.