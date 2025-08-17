Pereira vibró con el Carnaval de la Cosecha: 125.000 asistentes celebraron la diversidad cultural
Un desfile que reunió las principales fiestas folclóricas de Colombia y Brasil en un solo escenario.
Pereira
En el marco de las Fiestas de la Cosecha por los 162 años de la capital risaraldense, la ciudad vivió uno de los espectáculos más mágicos y coloridos del país: el Carnaval de la Cosecha, que reunió a cerca de 125.000 asistentes y más de 3.500 artistas en escena.
Por primera vez en Colombia, el Carnaval de Río de Janeiro se sumó como invitado internacional, trayendo la alegría del samba y otras expresiones musicales brasileñas. Su puesta en escena llenó de energía las calles de Pereira, combinando color, ritmo e interacción con el público.
El carnaval también integró delegaciones icónicas del país:
- El Desfile de Silleteros de Medellín, símbolo del orgullo paisa.
- El Carnaval de Barranquilla, Patrimonio Cultural de la Nación.
- El Carnaval de Riosucio, con su riqueza folclórica.
- El Carnaval de Negros y Blancos de Pasto, expresión de unidad y diversidad.
- La Feria de Cali, con toda la fuerza de la salsa.
Además, los anfitriones deleitaron con representaciones del Paisaje Cultural Cafetero, chapoleras y arrieros como emblemas de la tradición pereirana.
Un recorrido lleno de tradición y cultura
El desfile incluyó carros antiguos, bandas músico-marciales, la participación de empresas locales, autoridades, fundaciones, emisoras, secretarías de la Alcaldía y el Deportivo Pereira, orgullo de la ciudad. La Policía Nacional también acompañó este encuentro cultural.
Los asistentes resaltaron la majestuosidad y el esfuerzo detrás de la preparación de un evento que reunió lo mejor del arte, el folclor y la tradición de Colombia, consolidando al carnaval como una experiencia única en el país.
Muchos turistas nacionales e internacionales han llegado a la capital de Risaralda y están disfrutando de las Fiestas de la Cosecha.
“Mi nombre es María, vengo de Argentina, está muy linda la ciudad, recorrí todos estos días con Megabús y Megacable y la verdad que es súper práctico y está buenísimo. Mi nombre es Camila Rengifo, vengo de Bogotá, es la primera vez que vengo a Pereira, el carnaval es maravilloso, un desfile con mucho color y cultura, es un espectaculo”, comentaron varios turistas.
El Carnaval de la Cosecha no solo fue un homenaje a la identidad pereirana y colombiana, también es una vitrina que posiciona a la capital risaraldense como un epicentro cultural y turístico de talla nacional e internacional.