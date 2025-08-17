Mis preguntas con Roberto PomboMis preguntas con Roberto Pombo

Mis preguntas con Roberto Pombo: ¿Cómo afectará las elecciones la condena del expresidente Uribe?

La justicia condenó al expresidente Uribe a 12 años de prisión domiciliaria por fraude procesal y soborno en actuación penal.

La justicia condenó al expresidente Uribe a 12 años de prisión domiciliaria por fraude procesal y soborno en actuación penal. Más allá de los efectos jurídicos, el hecho da un giro al panorama político y electoral. ¿Cuál sector político resulta favorecido y cuál afectado por la decisión?, ¿qué camino debe tomar el centro político?

Para este capítulo hablamos con el estratega político, Juan Pablo Rocha; con el politólogo y fundador y gerente de Cifras y Conceptos, César Caballero; con el estratega político, Luis David Duque; con la periodista política, María Alejandra Villamizar; y con el estratega político, Camilo Lema.

