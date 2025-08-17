Luis Ofrady Sarta, el luthier de los violines protagonistas del Festival Petronio Álvarez

Durante gran parte de su vida, Luis Ofrady se dedicó a las labores agrícolas en su finca. Sin embargo, a los 50 años encontró un nuevo reto que le ha traído alegrías y reconocimientos, construir violines de guadua. Con paciencia e investigación, en gran parte autodidacta, logró dar forma a sus primeros instrumentos.

“En el año 2015 llegó como turista a la finca de mi hermano el maestro Luis Carlos Ochoa. Él habló sobre los violines de guadua y del impacto que habían tenido en Europa. Me pusieron el reto y yo no sabía qué era un violín, mucho menos uno hecho en guadua. Empecé el proceso sin encontrar información y poco a poco inicié a diseñar y a formar la guadua. Con el tiempo descubrimos que detrás de este instrumento había una historia impresionante que se remonta a la época de la esclavitud”, cuenta Sarta.

Su curiosidad fue clave en el proceso de aprendizaje: “Cuando empecé, miraba los violines y me preguntaba por qué sonaban. Les ponía espejitos por dentro para entender su construcción y lograr que produjeran sonido”, recuerda. Don Luis empezó a experimentar y, con ensayo y error, fue puliendo su técnica de elaboración.

Con paciencia y dedicación, desarrolló su propio proceso: seleccionar guaduas -en su reserva forestal ubicada en la vereda San Pedro, en Santander de Quilichao, al norte del Cauca- elegir los tallos en el punto exacto de madurez, inmunizarlos durante varios días y dejarlos secar a la sombra durante años, hasta alcanzar la sonoridad adecuada. Para don Luis, no se trata de fabricar objetos decorativos, sino de crear instrumentos técnicamente funcionales y dignos para los músicos del Pacífico

Hoy, Luis Ofrady Sarta es reconocido como el luthier que da nueva vida al legado de los violines caucanos, un símbolo de resistencia, tradición y arte. El reconocimiento llegó pronto. Sus violines de guadua, de forma semicilíndrica y con un sonido más potente, comenzaron a ser solicitados por agrupaciones tradicionales.

Fue así como varios grupos de Santander de Quilichao, entre ellos Palmeras, Folclor de Mi Pueblo y Mavichi, empezaron a utilizarlos y alcanzaron los primeros lugares en el Festival Petronio Álvarez. Desde entonces, sus creaciones no solo han brillado en escenarios nacionales, sino que también han viajado como piezas de colección a distintos países de América Latina y Europa.