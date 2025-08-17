Líderes ambientales exigen garantías de seguridad para su labor

Líderes ambientales en Colombia / Foto: Referencia / EFE/ Luis Eduardo Noriega Arboleda /ARCHIVO / Luis Eduardo Noriega A. ( EFE )

Cúcuta

Las organizaciones ambientales de Norte de Santander están exigiendo garantías de seguridad para el ejercicio de su labor en los territorios.

Piden que las autoridades a nivel nacional se apersonen de las denuncias generadas desde la región por intimidaciones e incluso acciones violentas en contra de los protectores del medio ambiente, para así obtener soluciones definitivas.

“En cuanto a la protección de los líderes ambientales, ha habido un avance mínimo, en cuanto a la protección de muchos líderes. En lo que tiene que ver con esquemas de seguridad, la UNP ha venido implementando muchas protecciones a varios líderes. Eso es un avance, pero digamos, para mitigar un poco el riesgo, pero nosotros como organizaciones, lo que pedimos es que se erradique el problema de raíz” dijo a Caracol Radio Carlos Gómez, presidente de la Fundación Planeta Vivo.

Hacen un llamado para que las autoridades trabajen de la mano de las comunidades directamente en los lugares afectados.

“Llegando a trabajar a los territorios, llegando a defender a las personas perjudicadas con la extracción minera, con el tema de patios de carbón, como es el tema específico de Camilandia, donde han tenido que salir desplazados abuelos de ahí, porque la contaminación es demasiada” puntualizó Gómez.

Desde el gobierno departamental se vienen articulando espacios de participación para los líderes ambientales y de esta manera lograr que sean escuchados a nivel nacional.