Hombre fue enviado a la cárcel, por asesinar a líder indígena.

El hecho ocurrió en el municipio de LaPlata en el huila

Neiva

Según las investigaciones de la Fiscalía General de la Nación Jesús David Liz Ramos, sería uno de los presuntos responsables del crimen del líder comunero de la Guardia Indígena del Resguardo Nasa Juan de Tama, José David Chávez Yoino, ocurrido el 12 de noviembre del 2023, en la vereda Antonio Nariño de La Plata (Huila).

En el curso de la investigación se conoció que, días antes del crimen, esta persona habría disparado y dejado herido a un familiar de la víctima. Posteriormente, y ante los reclamos del líder indígena por lo sucedido, también lo atacó con arma de fuego en un salón comunal y le causó la muerte.

Liz Ramos también estaría implicado en un homicidio perpetrado el 26 de abril de 2009, en Páez (Cauca). Se le atribuye haber agredido con un arma cortopunzante a un ciudadano con quien departían en un bazar.

Por todo lo anterior, un fiscal de la Unidad Especial de Investigación (UEI) le imputó los delitos de homicidio agravado, tentativa de homicidio y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

Los cargos no fueron aceptados por el procesado, que deberá cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.