Hernán Torres, el técnico que ascendió al América de Cali será nuevo entrenador de Real Cartagena

Caracol Radio confirmó lo que era un rumor desde hace varios días en la capital de Bolívar. La llegada de Hernán Torres como director técnico de Real Cartagena.

Tras la salida de Martín Cardetti, oficializada el sábado 16 de agosto por el equipo a través de un comunicado, se concretaron los acercamientos con el estratega tolimense, que por esto días se encuentra en la ciudad de Nueva York cumpliendo compromisos personales.

Solo falta la firma del contrato que se estará formalizando en los próximos días, mientras tanto, el partido como local entre los heroicos y Leones FC este lunes 18 de agosto, será dirigido por el profesor Roberto Camargo.

Importante señalar que Hernán Torres con Millonarios consiguió el décimo cuarto título azul luego de 24 años sin estrellas del conjunto capitalino, y ascendió al América de Cali a la primera división en 2016, después de que el equipo pasara cinco años en la segunda categoría.