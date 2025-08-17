Gobernación del Meta impulsa restauración ambiental y empleo rural en la región del Ariari

Cascadas en el departamento del Meta (imagen de referencia) - Getty Images / Vera Vita

La Gobernación del Meta ha puesto en marcha una ambiciosa iniciativa para la restauración ambiental de la región del Ariari, una zona gravemente afectada por la deforestación causada por la agricultura, el desgaste de sus suelos y las secuelas ecológicas derivadas del conflicto armado.

A través de una red departamental de viveros, la estrategia busca no solo recuperar la cobertura vegetal, sino también generar empleo rural y fomentar prácticas sostenibles entre las comunidades locales.

Recientemente, con el apoyo de la Alcaldía Municipal, se inició la instalación de un vivero satelital en San Juan de Arama. Este vivero tendrá una capacidad para producir cerca de 30.000 plántulas de especies nativas durante el año 2025.

Las plantas producidas serán utilizadas en zonas estratégicas del municipio, facilitando la restauración ecológica y la recuperación del equilibrio ambiental en la región.

Además, la iniciativa promueve activamente la participación comunitaria, buscando que los habitantes del Ariari se involucren en la protección y recuperación de su entorno natural. De esta manera, el proyecto no solo apunta a la rehabilitación del ecosistema, sino también al fortalecimiento del tejido social y económico rural, en beneficio del desarrollo sostenible del departamento del Meta.