Fue atendida la emergencia en la autopista de Juan Atalaya

Cúcuta

De manera oportuna fue atendida la emergencia presentada en la autopista Juan Atalaya, frente al Policlínico, donde se registró la ruptura de una tubería matriz de acueducto de 16 pulgadas en asbesto cemento.

Este daño ocasionó afectaciones en la estructura del pavimento y compromete de manera directa el suministro de agua potable hacia el sector 40, que abastece a los barrios Claret, Tucunaré y La Primavera.

De forma articulada, la empresa prestadora del servicio Aguas Kpital, adelantó la evaluación técnica de la tubería y desarrolló labores de reparación, con el fin de contener la fuga y garantizar la reposición del sistema. Una vez culminada esta intervención, se dará inicio a los trabajos de restauración de la vía afectada, que han sido acompañados y supervisados por la Secretaría de Infraestructura.

La administración afirmó que “el objetivo es restablecer la movilidad vehicular en el corredor vial lo más pronto posible, minimizando las afectaciones a los habitantes y conductores que transitan diariamente por este importante eje de conexión en la ciudad”.

Se hace un llamado a la ciudadanía a mantener la calma y atender las recomendaciones de movilidad mientras avanzan las obras, recordando que esta situación está siendo abordada con prioridad.