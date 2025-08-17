Falleció Indira, la tigresa blanca del Zoológico de Cali tras enfrentamiento con su hijo Kanú

Indira, la tigresa blanca y su hijo Kanú - Foto Zoológico de Cali / Zoologico-de-Cali

Indira, la emblemática tigresa blanca del Zoológico de Cali, falleció tras un inesperado enfrentamiento con su hijo Kanú, que nació en el recinto y convivió con ella durante 13 años.

Según información preliminar, el ataque se habría originado por una disputa territorial entre los dos tigres de Bengala, un comportamiento que nunca antes se había observado entre ambos ejemplares durante su larga convivencia.

“Nuestro corazón está muy triste, muy afligido. Hubo un enfrentamiento en el recinto de tigres, donde macho y hembra tienen una disputa por límites territoriales. En el momento en que sucede esto, todo nuestro equipo de bienestar animal actúa inmediatamente para trasladar a Indira a la zona de manejo y brindarle atención médica urgente”, explicó Meriel Rodríguez, jefe de comunicaciones del Zoológico de Cali.

A pesar de los esfuerzos del equipo veterinario por salvarle la vida, Indira no logró sobrevivir debido a la gravedad de las heridas. “Kanú, que nació aquí en el zoológico, lleva alrededor de 13 años, y este comportamiento nunca se había presenciado mientras estuvieron juntos”, añadió Rodríguez.

El Zoológico de Cali anunció que en las próximas horas compartirá más información sobre este lamentable hecho, que ha conmocionado al equipo del zoológico y a los visitantes que por años admiraron a la felina.

“Hoy pedimos a nuestra comunidad acompañarnos en este duelo y enviar un mensaje de apoyo a nuestro equipo quienes dedicaron años de entrega y compromiso a su cuidado”, añadió el zoológico en sus redes sociales.