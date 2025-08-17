En el municipio de Yaguará se elaboró el “Quesillo más grande del mundo”

Neiva

El quesillo se ha convertido en uno de los productos bandera en el municipio de Yaguará en el Huila, exquisites saboreada por propios y visitantes se convirtió en uno de los productos dinamizadores de la economía en el municipio.

En el marco de las fiestas tradicionales del reinado del turismo, 15 emprendedores de este producto decidieron realizarlo en esta oportunidad. “Fogones y pailas gigantes con palas en madera cerca al malecón de la población, sirvieron como ambiente para poder mezclar 4.000 litros de leche que llevarían a la elaboración de cerca de 1.400 libras de Quesillo”, expresó María Eugenia Quintero Fierro organizadora del evento y fabricante artesana de este producto y de los tradicionales bizcochos de Achira.

El tradicional evento que por más de 10 años se viene realizando hasta el momento no ha contado con la certificación de los Guinnes record, solo hasta el momento se tiene la estadística que no existe a nivel mundial la elaboración de este producto en este tamaño. Dijo el alcalde de la localidad Lenin Trujillo.

El proceso de varias horas de cuajado con la mezcla constante y precisa de la leche dieron su fruto después de varias horas para que el Quesillo fuera visto en su magnitud y luego ser cortado y distribuido, para que lo disfrutaran quienes asistieron al evento.