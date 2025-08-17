‘El Manfri’ y ‘El Richard’, capturados en Cartagena con armas de fuego ilegales

En desarrollo de planes contra el porte ilegal de armas de fuego, uniformados de la Policía Nacional de Colombia, lograron capturar en las últimas horas a dos sujetos por el delito de porte ilegal de armas de fuego.

El primer operativo se llevó a cabo en el barrio El Líbano, donde fue sorprendido un sujeto conocido como ‘el Manfri’, de 51 años, quien tenía oculta en la pretina del pantalón un arma de fuego ilegal tipo revólver calibre 22, con seis cartuchos de igual calibre.

De igual forma, en la calle 32, del barrio La Esperanza, fue capturado ‘el Richard’, de 25 años de edad, quien portaba arma de fuego ilegal, tipo pistola, con un cartucho, la cual sería utilizada, presuntamente, para cometer hechos delictivos en esa zona de Cartagena.

Los elementos incautados y los detenidos, fueron dejados a disposición de la autoridad competente por el delito de porte ilegal de armas de fuego, a espera de las audiencias preliminares para resolver su situación judicial.

La subcomandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, coronel Sandra Bibiana López Duque, destacó que en esta ofensiva contra el porte ilegal de armas de fuego se han capturado 590 personas, logrando incautar 502 de estas armas, que se traducen en vidas salvadas.

“Seguimos mostrando resultados en contra de la delincuencia en todos los sectores de la ciudad, invitando a denunciar y a cooperar para capturar y judicializar a todos los responsables de estos comportamientos que atentan contra la seguridad y la convivencia”, aseguró.