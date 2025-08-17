Artista resultó lesionado mientras manipulaba fuego en Ocaña

Espectáculo en el barrio Cristo Rey de Ocaña / Foto: Redes sociales

Cúcuta

Momentos de pánico vivieron los asistentes a un espectáculo en medio de las celebraciones del barrio Cristo Rey del municipio de Ocaña.

Un reconocido artista de la región identificado como Diego Fernando Quintero, resultó herido mientras manipulaba fuego en uno de sus actos.

Mientras realizaba su presentación como escupefuego, el combustible utilizado hizo que parte de su rostro resultara en llamas, por lo que fue necesaria una atención de emergencia para posteriormente trasladarlo al Hospital Emiro Quintero Cañizares.

En vídeos difundidos a través de redes sociales se puede observar el momento en el que se genera el percance y la reacción de los asistentes.

El artista recibió la respectiva atención médica en el centro asistencial y se recupera de manera satisfactoria junto a su familia.