Video viral lleva a sanción a ciudadano por arrojar basura en Chapinero y activa controles en Bogotá

Colombia

El hecho ocurrió en la Avenida Novena con calle 100, sentido sur-norte, y quedó registrado en un video que se viralizó en redes sociales. Gracias a la denuncia ciudadana, las autoridades identificaron al infractor y activaron de inmediato un proceso sancionatorio.

La Secretaría Distrital de Ambiente inició el trámite por disposición inadecuada de residuos, conducta que según la Ley 1333 de 2009, modificada por la Ley 2387 de 2024, puede derivar en multas de hasta 100.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Por su parte, la Policía Metropolitana de Bogotá impuso un comparendo en aplicación del artículo 111 de la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana), con una sanción económica de hasta $759.200.

Más sanciones y control del espacio público

Durante el seguimiento, la Secretaría de Movilidad identificó al propietario del vehículo presente en el lugar y le notificó un comparendo por estacionar en zona prohibida, con multa de $604.100.

Además, en compañía de la Secretaría de Ambiente, se visitó el domicilio del infractor, donde se sostuvo un diálogo con una organización de recicladores para reiterar que está prohibido clasificar material en el espacio público, actividad que también puede generar sanciones.

Llamado a la corresponsabilidad ciudadana

La secretaria de Ambiente, Adriana Soto, fue enfática:

“Como autoridad ambiental le recordamos a la ciudadanía que Bogotá no es un basurero y que este tipo de residuos requieren una disposición especial. A Bogotá la cuidamos entre todos y todas. Invitamos a denunciar cualquier acto de este tipo para proteger nuestra ciudad”.

El Distrito recordó que existen canales autorizados para la disposición de residuos:

Línea 110 para programar recolección de residuos especiales o voluminosos.

Más de 160 ecopuntos móviles en toda la ciudad.

Línea 123 para reportar residuos peligrosos o hospitalarios.

Con esta acción, las autoridades reiteraron su compromiso con la limpieza y el orden en Bogotá, y llamaron a la ciudadanía a separar los residuos en la fuente, entregarlos en los puntos autorizados y denunciar comportamientos que afecten la calidad de vida en la capital.