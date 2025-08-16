Veedores hacen reparos a plan piloto de movilidad en Cúcuta

Cúcuta.

El plan piloto implementado por la Secretaría de Movilidad de Cúcuta en la avenida Libertadores, que contempla el cierre de un carril en el sector de la calle 15 del Malecón, ha generado fuertes reparos por parte de veedores y conductores, quienes afirman que la medida está ocasionando mayores trancones y molestias.

Samir Contreras, veedor de movilidad, explicó que el cierre afecta directamente el flujo de los vehículos que ingresan desde el interior del país, en una vía donde a diario transitan cientos de automotores por minuto.

Aseguró que la reducción del carril ha provocado una disminución en la capacidad de la vía y un mayor represamiento en las horas pico.

Según el veedor, la instalación de los pacificadores y separadores viales se hizo de forma desordenada y sin la debida señalización.

“No hay demarcación ni advertencias claras que indiquen a los conductores que deben reducir la velocidad. Esto refleja improvisación y una inadecuada aplicación del manual de señalización vial”, afirmó.

Contreras solicitó al secretario de movilidad que antes de dejar en firme la estrategia se realicen mesas de trabajo con todos los actores viales, con el objetivo de garantizar una movilidad segura y fluida en este importante corredor de la ciudad.