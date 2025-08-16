Tolima vs. Millonarios, partidazo por fecha 7 de Liga colombiana: posibles nóminas, fecha y hora

Este domingo 17 de agosto se disputará uno de los compromisos más emocionantes de la jornada 7 de la Liga Colombiana. Millonarios viaja a Ibagué para enfrentarse a Tolima en el estadio Manuel Murillo Toro.

El cuadro Embajador no ha tenido un buen inicio durante el segundo semestre, pues no ha podido consagrar ninguna victoria en el torneo, ya que de los cuatro partidos jugados, ha caído derrotado en tres. Con este resultado, se ubica en la última casilla de la tabla con 1 punto, el cual obtuvo por el empate con Deportivo Cali (3-3).

Mientras tanto, el conjunto local quiere obtener su segundo triunfo consecutivo, esta vez en su casa, ya que llega a este compromiso tras imponerse 1-0 frente a América de Cali, gracias a la anotación de Juan Pablo Nieto (29).

Por el momento, Tolima se ubica en la séptima casilla con 10 unidades, al igual que Independiente Medellín y Fortaleza.

¿Qué jugadores vuelven a incorporarse a Millonarios?

Leonardo Castro ya se encuentra entrenando con el conjunto capitalino, luego de sufrir una fractura de peroné de su pierna izquierda que lo alejó de las canchas por más de 4 meses, sin embargo, no estará convocado para esta jornada. Se espera que pueda volver a jugar dentro de dos o tres semanas, según lo afirmó el entrenador González en rueda de prensa.

Por otro lado, el técnico de Millonarios aseguró que Guillermo de Amores y Carlos Sarabia sí estarán convocados para disputar el partido ante Tolima.

¡Nos preparamos para viajar a Ibagué!💪⚽🔥



▶️ Mira nuestra Rueda de Prensa en nuestro canal de YouTube Millonarios Fc Oficial con nuestro DT David González y Guillermo De Amores.🎙 pic.twitter.com/wBFmoUIYYm — Millonarios FC (@MillosFCoficial) August 15, 2025

Posibles alineaciones

Millonarios: Diego Novoa; Carlos Sarabia, Sergio Mosquera, Juan Pablo Vargas, Jorge Arias; Sebastián Del Castillo, Nicolás Arévalo, Beckham Castro, Jorge Cabezas Hurtado, Alex Castro, Santiago Giordana.

DT: David González

Deportes Tolima: Cristopher Fiermarín; Yhormar Hurtado,Marlon Torres, Juan Mera, Junior Hernández; Bryan Rovira, Juan Pablo Nieto, Juan Pablo Torres, Kevin Parra, Jersson González, Gonzalo Lencina.

DT: Lucas González

Fecha, hora y cómo seguir

El partido tendrá lugar este domingo 17 de agosto a partir de las 6:10 p.m. Usted podrá vivir las emociones por la transmisión de El Fenómeno del Fútbol de Caracol Radio, así como el minuto a minuto de caracol.com.co