SENA: Mayores prestaciones para los jóvenes del país; conozca el ABC del contrato de aprendizaje

Desde el pasado 25 de junio, con la entrada en vigencia la Ley 2466, el contrato de aprendizaje en Colombia es de tipo laboral especial y a término fijo, lo que implica el acceso a todas las prestaciones legales para los aprendices en etapa práctica.

Con este cambio lo que buscan es dignificar la formación técnica y tecnológica, devolviendo el carácter laboral que esta figura tuvo antes del año 2002.

Antes de la reforma laboral, los aprendices del Sena se vinculaban mediante un contrato de aprendizaje de naturaleza no laboral. Bajo esa condición, recibían un apoyo de sostenimiento equivalente al 50 % del salario mínimo durante la etapa lectiva y al 75 % en la etapa práctica, con cobertura en riesgos laborales –ARL–, pero sin derecho a prestaciones sociales.

Principales ventajas para el contrato de aprendices

Contrato laboral formal: El contrato de aprendizaje se transformó en un contrato laboral, lo que le otorga mayores garantías y estabilidad a los aprendices, debido al pago de prestaciones sociales. Mejora en la remuneración: En etapa lectiva: 75 %, en etapa práctica 100 %. Reconocimiento de experiencia: La fase práctica ahora se registra como experiencia laboral certificable. Reconocimiento del rol del aprendiz: Lo principal es que se dignifica el papel del aprendiz como parte activa del entorno productivo y se deja de considerar solo como estudiante en formación.

Lea también: SENA abrió inscripciones a programas Modalidad Virtual III - 2025: Fechas clave y link convocatoria

¿Cuánto será el pago para los aprendices con la reforma?

Un aprendiz del Sena, en su fase lectiva, recibirá el 75 % de 1 smmlv equivalente a $1.067.300, y en la fase práctica recibirá el 100 % del 1 smmlv, que para el 2025 corresponde a $1.423.500.

Los jóvenes contarán con prestaciones sociales

Durante la fase lectiva los aprendices contarán con salud y ARL. En fase de prácticas, tendrán salud, pensión, ARL, vacaciones, dotación, prima de servicios, cesantías, interés a las cesantías y subsidio familiar. Además, la experiencia es certificable.

¿Qué pasa si las empresas no contratan aprendices?

Las empresas ahora contarán con disponibilidad de talento calificado. Sin embargo, esta disposición establece que las empresas obligadas a cumplir con dicha cuota tendrán la posibilidad de pagar una suma mensual al Sena, equivalente a 1,5 smmlv por cada aprendiz no contratado.

Si la empresa decide pagar solo una parte de la cuota, el valor a cancelar será proporcional al número de aprendices que no realicen su práctica en dicha organización, de acuerdo con la obligación mínima establecida.

¿Los menores de edad pueden firmar contrato de aprendizaje?

Solo podrán firmar contratos de aprendizaje entre los 15 y 17 años, y con autorización previa del Ministerio del Trabajo.

La empresa será la encargada de gestionar este trámite y los menores de 14 años no puede ser vinculados bajo ninguna modalidad.