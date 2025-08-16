¿Qué sucede con las cuentas bancarias de una persona si llega a fallecer?: esto dice la Ley

Cuando una persona fallece, puede dejar sus bienes a disposición de sus directos herederos, entre los que se cuentan su cónyuge, hijos, padres y hermanos. Sin embargo, existe un dilema en torno a este asunto frente a las cuentas bancarias que deja el titular y qué se puede hacer con el dinero que queda en cada una de ellas.

De acuerdo a lo que señala el Código Civil y el Código General de Proceso, en Colombia existe la sucesión de bienes, la cual define el proceso para que una persona pueda recibir aquellas posesiones que dejó su familiar fallecido. Para ello, debe acudir a una notaría o a un juzgado con tal de que se le reconozca como el nuevo titular.

En el caso de las cuentas bancarias, estas hacen parte del proceso de sucesión de bienes. De hecho, quienes son los legítimos del causante podrán solicitar el dinero que quedaron en cada una de ellas. No obstante, la ley define las condiciones para ello.

¿Cómo se puede solicitar la cuenta bancaria de un fallecido?

Según indica el Ministerio de Justicia, una persona puede heredar las cuentas bancarias de su familiar fallecido sin necesidad de adelantar un juicio de sucesión. Asimismo, tiene la facultad de solicitar al banco el pago del saldo para ser el nuevo acreedor.

En primer lugar, el legítimo heredero debe identificar la entidad financiera en la que el causante tenía depositado su dinero para que pueda solicitar el pago de este saldo. Este proceso generalmente se hace por escrito. A su vez, deberá presentar los siguientes documentos:

Copia autenticada del registro civil de defunción de quien era el titular de la cuenta.

de quien era el titular de la cuenta. Fotocopia de la cédula de ciudadanía de la persona o personas que solicitan el dinero depositado.

que solicitan el dinero depositado. Poder otorgado de los herederos ( si hay más de uno involucrado en el proceso).

en el proceso). Registro civil de nacimiento (aplica si es hijo del causante).

Registro civil de matrimonio (aplica si es el cónyuge del causante).

¿Qué cuentas aplican para ser el nuevo titular?

Las cuentas que aplican para que una persona pueda recibir los saldos que deja su familiar fallecido son las siguientes:

Cuentas correintes

Cuentas de ahorros

CDT

Cheques de gerencia.

Ahora bien, la Superintendencia Financiera de Colombia establece que los herederos podrán recibir un tope máximo de 87.309.536 pesos al momento de retirar el dinero ahorrado en estas cuentas. De lo contrario, deberá acudir a una notaría para que se realice el respectivo procdeso de sucesión.

¿Qué personas tienen derecho a heredar las cuentas bancarias de un fallecido?

En casos de sucesión de cuentas bancarias, el cónyuge sobreviviente se convierte en el primer heredero dentro de la línea de sucesión que define la ley, también aplica si se trata de un compañero o compañera permanente.

La siguiente figura en el orden hereditario son los hijos del causante. Luego de ello, aparecen los padres y los hermanos si no existe alguno de los anteriores.

El límite que la establecido la Superintendencia Financiera de Colombia para la entrega directa es entre el 1 de octubre de 2024 y el 30 de septiembre de 2025.herenc