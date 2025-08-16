ODS 10: Desigualdades dentro y entre los países

En Caracol Sostenible, de Caracol Radio y en alianza con la Universidad Externado de Colombia, hablamos esta semana sobre cómo la innovación puede transformar residuos en soluciones con impacto social y ambiental. El tema central fue el ODS 10: reducción de desigualdades, una conversación que contó con la participación de la exministra Cecilia López, experta en desarrollo social y equidad, quien subrayó que cerrar las brechas es un paso imprescindible para alcanzar un modelo de crecimiento verdaderamente sostenible.

En este marco se conoció la experiencia de Sustenta Honduras, una organización que encontró en el aceite de cocina usado una oportunidad de negocio con propósito. En lugar de terminar en alcantarillas, contaminando ríos o afectando la salud de comunidades, este residuo se transforma en jabones artesanales y comida para perros. El proyecto está liderado por Hugo Daniel Chávez, un joven de 27 años que junto a su equipo decidió darle una segunda vida a uno de los desechos más comunes en la región.

La iniciativa busca frenar la venta ilegal de aceite reciclado para consumo humano, un problema frecuente en Centroamérica. Para lograrlo, Sustenta paga a negocios locales por recolectar el aceite usado, evitando que llegue a mercados informales y generando al mismo tiempo un producto útil y sostenible. Este modelo ha llamado la atención internacional: en 2023 recibieron el premio Youth4Climate Energy Challenge, con el respaldo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y el gobierno italiano.

El caso demuestra que la reducción de desigualdades pasa también por apoyar a jóvenes emprendedores y comunidades vulnerables con proyectos que generan empleo, cuidan la salud pública y protegen el medio ambiente. La intervención de Cecilia López recordó que sin justicia social no habrá transición verde posible, y que historias como la de Sustenta Honduras prueban que es posible construir un futuro más equitativo y sostenible desde lo local.