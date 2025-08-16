Ocaña con aumento masivo en inscripción de cédulas

Cúcuta

Las autoridades en el país empezaron a encender las alertas en torno a la organización electoral con miras a los futuros debates que se avecinan.

Las elecciones al Congreso de la República y a la Presidencia de Colombia han despertado el mayor interés por la coyuntura política que vive hoy la nación.

Es por ello que desde varias entidad o instituciones se ha llamado la atención por algunas situaciones inusuales que se han venido presentando.

Hace un mes, la Misión de Observación Electoral había llamado la atención por las situaciones que se venían generando por presuntos casos de trashumancia electoral con una particularidad, en municipios con alta presencia de actores armados.

El más reciente informe aleta desde la Procuraduría General de la Nación, que en Norte de Santander en el municipio de Ocaña se esta registrando la inscripción de cédulas con injerencia alta.

Según el ministerio público “el promedio nacional es de 2.29 ciudadanos por cada 1.000 habitantes, pero se ha detectado que en cuatro municipios del país, como la Jagua del Pilar, Puerto Gaitán, Acacías y este municipio nortesantandereano se registra esta situación”.

Por lo tanto, se ha hecho un llamado a las autoridades electorales para que se realice un monitoreo y se revise con las autoridades competentes lo que viene ocurriendo en esas poblaciones.