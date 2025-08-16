Manizales

Manizaleño representó a Colombia en torneo internacional de eSports en Arabia Saudita

Luis Alejandro Castellanos, busca catapultarse como uno de los mejores a nivel mundial en los eSports.

Luis Alejandro está compitiendo en la cita en Arabia Saudita. Foto suministrada.

Cristhian Quintero Rodríguez

Manizales

El estudiante de noveno semestre de fisioterapia de la Universidad Autónoma de Manizales, Luis Alejandro Castellanos, relata que fue una experiencia increíble participar y competir contra los mejores jugadores del mundo en Arabia Saudita en el torneo al que fue invitado por ser unos los principales ranqueados a nivel nacional y en la región latinoamericana.

Aunque no clasificó al mundial, representó a Colombia, sin embargo, fue superado por el país anfitrión e Inglaterra. “Éramos cuatro colombianos y yo llegué a este torneo por quedar en top 384 en competencias en línea durante el 2024 y 2025, entonces me llegó la invitación, fui a participar, a pesar de que no quedé en los últimos cinco finalistas, fue una gran experiencia. Jugué cuatro partidos, gané dos y perdí dos”.

Luis Alejandro, comenzó a ganar torneos en línea desde la pandemia convirtiéndose en un referente en el país y en Sudamérica. Pese a que no tenía patrocinadores o recursos suficientes, en 2023 jugó un clasificatorio para estar en la Selección Colombia y luego en otras competencias logrando posicionarse en los principales puestos de Latinoamérica.

“Me gustó la competencia a medida que tomé cancha. En 2022 empecé a jugar torneos Fifa. En 2023, hubo un torneo para representar a la selección, quedé en el top 4, jugamos las eliminatorias en Dinamarca, pero no clasificamos y después jugamos en Perú. El tema me gustó aún más porque asistía a torneos nacionales y me posicioné en buenos lugares y este año sumé puntos para ir a Arabia”, cuenta Castellanos.

Este manizaleño, intercala sus estudios universitarios con los eSports de una forma dedicada, pese a las dificultades de ambas labores, se esfuerza para rendir y dar resultados en la academia y en los deportes virtuales.

Por ahora, busca participar en torneos presenciales y para este segundo semestre, el 19 de septiembre iniciará un nuevo torneo de FIFA y el 11 de octubre buscará un cupo para representar al país en Atlanta, Estados Unidos.

