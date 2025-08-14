Capturan en flagrancia a alias Chorizo responsable de un hurto de un vehículo en Chinchiná, Caldas

Manizales

Según la Policía la captura se originó tras un procedimiento de verificación técnica en materia de identificación vehicular, realizadas por peritos de automotores de la SIJIN en la ciudad de Manizales. Durante estas inspecciones especializadas se detectó una camioneta Mazda CX-5, que presentaba alteraciones en los guarismos de identificación vehicular ,lo que evidenciaba una posible falsedad marcaria.

“Al momento de ser requerido por las autoridades, el conductor del vehículo emprendió la huida con rumbo hacia el municipio de Chinchiná, activando de inmediato un plan candado por parte de las unidades policiales. En la persecución, el vehículo en fuga fue interceptado a la entrada del municipio, donde el conductor, en un intento por evadir el cerco policial, perdió el control del automotor y colisionó con otros vehículos, resultando lesionado y siendo trasladado al hospital local donde recibió atención médica.”, comentó Coronel Luis Sandoval, comandante operativo de la Policía Caldas

Una vez asegurado el perímetro y tras la captura del individuo, según las autoridades se logró establecer que el sujeto contaba con anotaciones judiciales por delitos como hurto calificado, estafa y uso de documento falso.

“Durante la intervención policial y en desarrollo de la cadena de custodia, se logró la inmovilización e incautación de 1 camioneta Mazda CX-5, con alteraciones evidentes en sus sistemas de identificación, 1 pistola traumática modificada para disparar munición real, munición calibre 9 mm, y diversa documentación presuntamente falsificada relacionada con el vehículo.”, explicó Sandoval

El capturado, natural de Manizales y actualmente en proceso de recuperación médica debido a las lesiones sufridas en el siniestro vial, fue dejado a disposición de la fiscalía general de la nación, junto con el material probatorio incautado, para su respectiva judicialización por los presuntos delitos de falsedad marcaria, porte ilegal de armas de fuego, falsedad en documento público y otros que se deriven del proceso investigativo.