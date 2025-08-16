¡Luces, Cámara, Acción! ¿Cuál es el rollo del cine tolimense?

Tolima

En esta tierra musical el cine se abre espacio con gran firmeza gracias al trabajo tesonero construido hace más de 20 años por un puñado de apasionados por el séptimo de arte que iniciaron con la formación de talentos. Hoy esos ‘gomosos’ en el cine son consolidados productores que han generado un florecimiento de esta actividad en la región.

Uno de esos pioneros es el ibaguereño Luis Fernando Bernal, publicista de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y adelantó estudios de cine en la afamada escuela cubana de San Antonio de los Baños. Desde el primer momento sintió atracción por el séptimo arte: Las cámaras, los lentes, las luces y la claqueta en movimiento para decir: Acción.

Bernal ha sido el promotor de los nuevos talentos de la televisión y el cine en el Tolima. Bajo su orientación decenas de estudiantes optaron por esta actividad asimismo ha impulsado una serie de proyectos tipo corto y largo metrajes. Igualmente, ha trabajado sin descanso para que las instituciones y la empresa privada entren en esa órbita de apoyar el cine.

El Tolima y el Cine

Hay que mencionar que no sólo la realización de productos cinematográficos han aumentado en el Tolima sino que esta tierra se convirtió en un lugar privilegiado para la grabación de películas o series como el caso de Macondo cuyo rodaje en el municipio de Alvarado ratificó que esta región tiene los paisajes ideales que se adaptan a la idea de cualquier director.

Durante la entrevista con Luis Fernando Bernal podrá escuchar los detalles de cómo ha sido ese trabajo para el fortalecimiento del cine en el Tolima y los nombres de prometedores directores que vienen ganando un espacio importante en los diferentes festivales en el país.

Bernal cuenta con especial emoción lo que fue el desarrollo del primer largometraje realizado con talento ciento por ciento tolimense como lo fue Clave de Amor, cuya proyección en salas de cine aún está en proceso, y que se convirtió en un producto de alcance internacional contando una historia muy nuestra basada en la música sanjuanera. Esta película obtuvo el premio internacional César Vallejo.

Reviva la entrevista con Luis Fernando Bernal, productor de cine de Ibagué.