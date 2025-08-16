Incendio en la calle 19 de Ibagué. ¿Qué ha pasado un año después?

Ibagué

El 16 de agosto del 2024 marcó un momento oscuro para la ciudad de Ibagué. Ese día un voraz incendio arrasó con más de 20 locales comerciales en una zona de una intensa actividad comercial como lo es la calle 19 entre carreras cuarta y quinta.

Esta zona se caracterizaba por la comercialización de muebles para hogar y oficina además de la venta de elementos complementarios como espumas, colchones y madera. Asimismo, en otro ángulo de esta área se contaba con establecimientos dedicados a la venta de víveres y abarrotes. Todo quedó en ruinas y ceniza.

Alrededor de 30 comerciantes poco lograron salvar en medio de la intensidad de las llamas que en cuestión de minutos se propagó por la zona arrasando con todo lo que encontró a su paso. Lógicamente, los materiales de fácil combustión que allí se encontraban facilitaron que las llamas tomaran fuerza. Las pérdidas, aún no estimadas, fueron millonarias.

Con la inmediatez de la emergencia se desprendió una cadena de solidaridad que mitigó un poco el dolor de las pérdidas sin embargo se diluyó con el tiempo.

Meses después la administración municipal a través de Infibagué habilitó una línea de crédito flexible para los comerciantes de esta zona con el fin que pudieran comprar materias primas y reanudar su actividad.

Panorámica de la zona afectada en Ibagué

¿Qué ha pasado un año después?

Tras un año de esta emergencia, la zona afectada sigue intacta. Ruinas, escombros, suciedad y un posible riesgo de colapso es el panorama en este sector de la calle 19 entre carreras cuarta y quinta.

A pesar del tiempo que ha transcurrido no se ha realizado el cierre de este espacio, el cual se ha convertido en el albergue de habitantes en condición de calle quienes cada día intentan ‘arañar’ algún elemento en medio de las ruinas que les permita sobrevivir.

Dialogamos con Rodrigo Carvajal, propietario de Muebles Carvajal, uno de los establecimientos más afectados en la zona y contó que tras un año el panorama en la zona es desolador, reflejando así la desidia de la administración local.

Decenas de comerciantes intentaron salvar algunas pertenencias en medio del devastador incendio.

Según Carvajal no se ve la voluntad del Gobierno Local para atender esta zona afectada por el incendio. Los hechos saltan a la vista. Según contó solamente una semana atrás se hizo el estudio estructural de las ruinas para determinar qué área requiere demolición y cuál puede permanecer en pie.

“Aquí los comerciantes hemos estado solos. Al principio hubo una solidaridad y anuncios de ayudas. Hubo unas ayudas que en algo aliviaron pero muchos comerciantes quieren volver al sitio que ocupaban donde tenían su clientela. Hoy ellos están pagando arriendo en otras zonas y tratando de conseguir nueva clientela”, manifestó el comerciante.

Para Carvajal aún está pendiente abrir una discusión técnica sobre el papel que jugaron los organismos de socorro el día de la emergencia. Insiste que las llamas se propagaron con gran velocidad por la falta de una respuesta oportuna para atacar el incendio.

“Tengo las evidencias que demuestran que el incendio no fue atendido de la manera correcta. Los bomberos se enfocaron en la calle 19 pero desatendieron el costado de la carrera cuarta. Nunca se percataron que las llamas estaban por detrás de las edificaciones”, narró el comerciante.

Escuche la entrevista completa con Rodrigo Carvajal, propietario de muebles Carvajal, un año después de la tragedia.