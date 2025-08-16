Fue hallado con vida David Santiago Daza joven desaparecido en Villavicencio

David Santiago Daza Reina, de 18 años, quien había sido reportado como desaparecido en Villavicencio hace tres días, fue encontrado con vida. Según las autoridades, habría sido víctima de secuestro luego de solicitar un falso servicio de transporte a través de una aplicación de transporte.

La gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, informó que el joven “fue atendido y estabilizado por la Defensa Civil en el lugar donde lo abandonaron, y muy pronto estará de nuevo con su familia. Sin embargo, fue hallado con signos de hipotermia y deshidratación”.

Cortés también confirmó la captura de los presuntos responsables, quienes, en primera instancia, habrían retenido a David Santiago en una zona alta de la capital del Meta. Se trataría de ciudadanos extranjeros.

Noticia en desarrollo…