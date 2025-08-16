Foro “Juventud que Transforma” en la Universidad San Buenaventura Cartagena

La Alcaldía Mayor de Cartagena, a través de la Escuela de Gobierno y Liderazgo, la Secretaría de Participación y Desarrollo Social y el Consejo Distrital de Juventudes realizó el Foro “Juventud que Transforma”, en la Universidad San Buenaventura.

Este espacio fue diseñado para que jóvenes líderes de la ciudad compartieran sus experiencias de liderazgo, analizaran los principales indicadores de juventud y socializaran propuestas que aporten a la transformación social.

El evento contó con la participación de autoridades institucionales, representantes del Consejo Distrital de Juventud y de la Plataforma Distrital de Juventud, así como líderes y lideresas reconocidos por su compromiso social, deportivo, cultural y académico.

“Estos espacios son importantes porque visibilizan y ayudan a fortalecer los procesos y liderazgos juveniles y ponen sobre la lupa lo procesos, los proyectos y las articulaciones y los trabajos que hemos venido realizando”, expresó María Rosa Sepúlveda, gestora social.

Durante el encuentro se socializaron los indicadores en materia de juventud en la ciudad, se destacaron datos claves como: educación, empleo, cultura ciudadana, participación. Además se desarrollaron dos paneles:

• Liderazgo Transformador: donde los ponentes Victoria Orozco Saravia; líder de aguante 99, Freddy Marimón; deportista, Julieth Cuesta Tuñón; activista feminista y Geraldyne Zambrano Orozco; comunicadora social. Compartieron las motivaciones que los encaminó a liderar procesos de transformación en la ciudad. Durante sus intervenciones resaltaron los retos que han enfrentado al momento de ejercer su liderazgo, como impactan en sus comunidades y motivan a otros jóvenes a participar de estos procesos de transformación que se dan desde la cultura, la educación y el deporte.

• Impacto Colectivo: Juventud en Movimiento: En este panel, Ariel Sudea Cueto, líder estudiantil; Danny Cartagena, gestor cultural y turístico; Yanina Bravo Guevara, psicóloga; y Sebastián Blanco Valiente, politólogo, compartieron cómo el compromiso y la articulación con diferentes entidades les ha permitido consolidar proyectos que transforman realidades en sus comunidades. A través de sus experiencias, relataron los cambios tangibles que han impulsado.

“La Alcaldía Mayor de Cartagena se ha comprometido con la juventud cartagenera, a brindar estos espacios de participación y asegurar la incidencia directa de los jóvenes en asuntos del gobierno de una manera respetuosa y consensuada”, afirmó Robinson Casarrubia, director de la Escuela de Gobierno y Liderazgo.

Con el desarrollo de este foro la Alcaldía confirma su propósito de generar diálogo, fomentar el intercambio de experiencias y consolidar propuestas concretas que fortalezcan la participación juvenil y promuevan soluciones innovadoras para los retos de la ciudad generando insumos para futuras acciones de políticas públicas.