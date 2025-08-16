Expertos en seguridad alimentaria se reunieron en Cartagena: UMATA participó del evento

La Alcaldía de Cartagena de Indias, a través de la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria (UMATA), lidera la participación de la ciudad en la X Reunión Regional de Sistemas Públicos de Abastecimiento y Comercialización de Alimentos de América Latina y el Caribe (SPAA), un encuentro que congrega a delegaciones de toda la región para intercambiar experiencias, formular estrategias y fortalecer políticas públicas que garanticen el derecho a una alimentación adecuada.

El evento, realizado en el Centro de Formación de la Cooperación Española, contó con la presencia de la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, representantes de la FAO, del Programa de Cooperación Internacional Brasil–FAO, autoridades locales, productores y expertos en seguridad alimentaria.

Desde la administración del alcalde Dumek Turbay se destacó que los importantes avances en materia de agricultura en Cartagena son fruto de su gestión y liderazgo, en conjunto con el trabajo del director de la UMATA, Adolfo Pérez Fonseca.

Durante la jornada, Cartagena reafirmó su compromiso con el Objetivo de Desarrollo Sostenible Hambre Cero, promoviendo soluciones inclusivas y sostenibles para enfrentar retos como la inflación, mejorar el acceso a alimentos saludables y dignificar la labor de campesinos, pescadores y productores rurales.

La UMATA resaltó el trabajo con comunidades de mujeres rurales, afrodescendientes e indígenas, impulsando la comercialización de productos propios y ancestrales.

“Cartagena también es una ciudad agropecuaria, una ciudad que se ha preocupado por dignificar al campesino del Distrito de Cartagena”, señaló Adolfo Pérez Fonseca, destacando que gran parte de los logros alcanzados se deben a la dirección y visión estratégica del alcalde Dumek Turbay.

Con este espacio de cooperación internacional, Cartagena se consolida como un referente en la implementación de políticas de abastecimiento que fortalecen los sistemas públicos de alimentos y promueven un desarrollo rural justo, solidario y sostenible para América Latina y el Caribe.