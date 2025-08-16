En Bolívar nuevo megacolegio estará en Regidor: gobernador confirmó el proyecto

El Gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, anunció la construcción de un nuevo megacolegio para el municipio de Regidor, que se convertirá en una moderna sede de la Institución Educativa Héctor Manuel Vides Ballesteros.

El nuevo plantel contará con 16 salones con capacidad para 40 estudiantes cada uno, sala de informática con tecnología de punta, comedor, cocina, laboratorios, aula múltiple, tienda escolar, baterías sanitarias, cancha múltiple y espacios administrativos para docentes y directivos. Además, el Programa de Alimentación Escolar (PAE) será asumido por la Gobernación, garantizando a los estudiantes comidas calientes durante la jornada académica.

Arana Padauí destacó que este será “uno de los megacolegios más lindos que vamos a construir”, con el objetivo de ofrecer a los niños y jóvenes de Regidor espacios dignos y completamente dotados para el aprendizaje.

Para el mandatario, esta inversión no solo ampliará la cobertura, sino que impulsará la calidad educativa y el desarrollo de habilidades tecnológicas, deportivas y científicas en la región.

Bolívar alcanza 9 megacolegios entregados de los 23 que serán construidos al finalizar el actual periodo de gobierno, consolidando uno de los planes más ambiciosos en infraestructura educativa en la historia del departamento.

Más de la mitad de las instituciones oficiales de Bolívar cuentan con comida preparada en el sitio.