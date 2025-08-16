Dos muertos y un herido en acciones violentas en Cúcuta

Cúcuta

Cuatro hechos de violencia se registraron durante las últimas horas dejando como saldo dos muertos y un herido, y aumentando el temor de la ciudadanía.

El primer hecho se registró en un establecimiento comercial del barrio San Luis, donde un hombre identificado como Alexander Velandia de 50 años se encontraba junto a su pareja sentimental.

A este lugar ingresó un hombre con arma de fuego, y sin mediar palabras le disparó a la altura de la cabeza para después huir en una motocicleta hacia la ciudadela La Libertad.

El segundo caso se registró en el sector La Esmeralda de esta misma zona de la ciudad, donde un hombre fue atacado a disparos cerca al anillo vial oriental, por lo que fue trasladado a un centro asistencial donde recibe atención médica.

Un tercer hecho se registró en el barrio El Salado, en la comuna 6, donde France Palencia Carrillo fue atacado por un sicario al interior de su propia vivienda, el agresor ingresó y le propinó por lo menos siete disparos.

Aunque familiares y amigos trataron de auxiliarlo y trasladarlo a un centro asistencial, falleció debido a la gravedad de las heridas.

Y por último, en esta misma comuna, en horas de la noche, una vivienda de Brisas del Porvenir fue atacada con un artefacto explosivo tipo granada, dejando solo daños materiales.