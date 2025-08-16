Disidencia de alias “Iván mordisco”, detrás del atentado contra el representante Triana. Mindefensa.

Neiva

En el consejo de seguridad llevado a cabo a instancias de lideres de la región en el Huila y la cúpula militar del gobierno nacional, el ministro de defensa Pedro sanchez dio a conocer la serie de estrategias para atrapar a los criminales que tienen amedrentada a la región.

El ministro de defensa recordó la serie de recompensas para capturar a los criminales que tienen injerencia en el sector comandados por alias “Ivan mordisco” por quien se ofrece $4.450 millones. “En el sector está operando en la actualidad alias “David o mi Pez”, quien ha estado detrás del grupo criminal que atentó contra el representante Julio cesar Triana”, quien también atacó a varios transeúntes y pobladores de los municipios de la Plata y Paicol”. Especificó el alto funcionario.

Por alias “Mi pez” el gobierno nacional ofrece una recompensa de hasta $500 millones y de los atracadores que le acompañaron en el ataque al representante y a los pobladores $50 millones, así mismo el ministro Sánchez dijo que por información que conduzca a la captura de alias “El viejo y alias “Karla”, quienes delinquen en las áreas de los municipios del Páez, reclutando menores y poniéndolos como carne de cañón en los departamentos del Meta y Guaviare, se pagaran otros $50 millones.

El ministro recordó que a la fecha se han dado de baja en el Huila 101 narco criminales, se han capturado 235 de ellos y se han recuperado 55 vehículos que han sido hurtados en la zona.