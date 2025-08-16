Con apoyo del IPCC grupo ‘Somos Nativos’ de Cartagena participará en Festival Nacional Son de Negro

El grupo Somos Nativos, una de las propuestas ganadoras de la convocatoria ‘Cartagena, Ciudad de Derechos: circulación nacional (fase 2) e internacional (fase 3)’ de la Alcaldía Mayor de Cartagena y el Instituto de Patrimonio y Cultura (IPCC), se prepara para llevar su trabajo coreográfico al XXIV Festival Nacional Son de Negro en Santa Lucía, Atlántico.

La presentación tendrá lugar los días 16 y 17 de agosto de 2025, donde mostrarán su obra Tiempos Encontrados, una fusión de danza tradicional caribeña con lenguajes contemporáneos.

Bajo la dirección de Valentina Cuadrado Herrera, este colectivo conformado por diez jóvenes bailarines de distintos barrios de Cartagena ha desarrollado, durante dos años, una propuesta artística que reinterpreta las tradiciones dancísticas de la región.

“Es una oportunidad invaluable para representar la riqueza cultural de nuestra ciudad y compartir con otros públicos una propuesta artística que mezcla nuestras raíces con una mirada innovadora. También es una forma de seguir posicionando el talento cartagenero en escenarios de alto valor patrimonial y cultural”, explicó Cuadrado Herrera.

“La participación del grupo en este festival representa una valiosa oportunidad para visibilizar el talento emergente de la ciudad y establecer conexiones con el sector cultural nacional”, señaló Dumek Turbay, alcalde de Cartagena.

El IPCC destaca que esta selección refleja el compromiso con el apoyo a proyectos innovadores que, como Somos Nativos, exploran nuevas formas de expresión manteniendo un diálogo con las raíces culturales.

“Nuestras convocatorias públicas permiten ampliar los horizontes artísticos de los creadores, profesionalizar su trabajo y abrir nuevos caminos de crecimiento social y cultural”, afirmó Lucy Espinosa Díaz, directora del IPCC.

Sobre la convocatoria

La convocatoria Cartagena, Ciudad de Derechos, en sus ciclos de Circulación Nacional e Internacional, tuvo como objetivo principal promover la movilidad artística y el intercambio cultural.

En su última edición, benefició a 33 proyectos con una inversión total de $483 millones, fortaleciendo así el sector cultural del Distrito. El proceso de selección contó con rigurosos criterios de evaluación artística y técnica.