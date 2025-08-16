Chitagá y Santiago celebrarán sus fiestas patronales durante este fin de semana de puente festivo

Norte de Santander

En Norte de Santander, durante este fin de semana de puente festivo, los municipios de Chitagá y Santiago estarán adelantando la programación de sus fiestas patronales.

“Vamos a tener artistas de talla nacional e internacional, como Los Rayos de Máximo, Los K Morales, San Miguelito y Jessi Uribe” dijo Yormán Suárez, alcalde de Chitagá.

Este municipio contará con 57 unidades de seguridad privada, que estarán presentes durante los eventos, reforzando el trabajo de las fuerzas militares. Se espera que unas 12 mil personas lleguen a celebrar estas festividades en Chitagá.

Por su parte Danis Ramírez, alcalde de Santiago, indicó que “La invitación es para que este 15, 16 y 17 de agosto, nos visite, en nuestras ferias y fiestas en honor a San Roque, donde gozarán de una programación cultural y deportiva para el disfrute de todos”.

Este municipio también contará con la presencia de al menos 30 unidades de seguridad privada. Se esperan que unas cuatro mil personas lleguen a celebrar estas festividades a Santiago.