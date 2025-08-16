Cae presunto reclutador de ‘correos humanos’ que enviaba cocaína a Europa

La droga salía desde el Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de Palmira que sirve a Cali

Tras una ardua investigación iniciada en junio de 2024, las autoridades capturaron a Héctor Camilo Bastos, señalado de ser el presunto reclutador de ‘correos humanos’ utilizados para transportar cocaína desde Colombia hacia Europa.

La investigación comenzó cuando uniformados de la Policía Antinarcóticos identificaron en el Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de Palmira, terminal aéreo que sirve a Cali, una maleta con 19 kilos de cocaína. El equipaje pertenecía a un viajero cuyo destino era Madrid, España.

Según la Fiscalía General de la Nación, Bastos sería el encargado de contactar a los denominados ‘correos humanos’, proveerles los tiquetes aéreos, entregarles el equipaje de bodega cargado con droga e indicarles el contacto que los recibiría en territorio europeo.

La captura se realizó en el barrio Aranjuez de Medellín, Antioquia. El detenido sería integrante de una red delictiva dedicada al envío constante de sustancias ilícitas hacia países europeos, especialmente España.

Las cámaras de seguridad del aeropuerto fueron clave en el proceso judicial. En una de las grabaciones se observa cómo Bastos ingresa al terminal con una maleta, permanece unos minutos y luego se retira sin ella. Esa misma maleta fue la que contenía los 19 kilos de cocaína incautados.

Héctor Camilo Bastos fue enviado a prisión y deberá responder por los delitos de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes.