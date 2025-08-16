Bomberos de Cartagena se capacitan en prácticas internacionales con instructores norteamericanos

Cartagena

El Cuerpo de Bomberos de Cartagena estuvo presente, por segundo año consecutivo, en la Escuela 59 para Bomberos en Español, evento internacional que reúne a líderes mundiales comprometidos con la seguridad.

Más de 320 bomberos y brigadistas de 14 países participaron en este encuentro, enfocado en la atención de emergencias industriales complejas bajo estándares de clase mundial.

La formación, a cargo de instructores de Texas A&M University (TEEX) y desarrollada por SACS Group, incorporó tecnología de punta como realidad aumentada, simuladores de fuego en vivo y escenarios controlados de alta exigencia.

En representación del Cuerpo de Bomberos de Cartagena, el Comandante Ahizar Fuentes Lizcano y los sargentos Daniel Adagarra Julio y Ronald Sepúlveda Ortiz se capacitaron en Respuesta a Emergencias en Terminales Marítimos y Operaciones Offshore.

Asimismo, los bomberos Karen Margarita Pérez Maza, Luis Eduardo Caraballo Fruto y Mauricio Orlando Caicedo del Río participaron en el módulo de Respuesta a Emergencias Avanzada en Tanques de Almacenamiento.

Por su parte, Julio Padilla, Javier Alcalá y Deimer Caicedo recibieron formación en Gerencia en Respuesta y Administración de Emergencias, fortaleciendo la capacidad operativa y estratégica de nuestra institución.

Con esta participación, el Cuerpo de Bomberos de Cartagena reafirma su compromiso de mantenerse a la vanguardia en la preparación técnica y operativa, garantizando una respuesta efectiva ante cualquier tipo de emergencia que enfrente nuestra ciudad y la región.

