Bogotá 24/7 un fin de semana cultural

Más de 50 eventos gratuitos de música, arte, creatividad y cultura hacen parte de la estrategia Bogotá 24/7, una iniciativa de la Alcaldía Mayor que busca promover la vida cultural y creativa en horarios no convencionales.

Del viernes 15 al domingo 17 de agosto, los ciudadanos podrán disfrutar de una amplia agenda cultural organizada por la Secretaría de Cultura, en alianza con Idartes y la FUGA.

La programación incluye conciertos, exposiciones, performances, ferias nocturnas, galerías y la participación de más de 90 artistas en seis distritos creativos de la ciudad: La Candelaria, Santa Fe, Teusaquillo, Centro Internacional, Diverso La Playa, San Felipe y Usaquén.

Además de acercar la cultura a los bogotanos, esta estrategia busca fortalecer la convivencia, dinamizar la economía nocturna y celebrar la diversidad y la creatividad ciudadana en diferentes espacios de la capital. Así lo explicó para A Vivir Que Son Dos Días en Caracol Radio Santiago Trujillo, secretario de Cultura, quien resaltó la importancia de garantizar escenarios gratuitos y accesibles para todos.