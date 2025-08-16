Así se verá la Luna el 17, 18, 19, 20, 21 y 22 en Colombia, según calendario: ¿hay luna llena?

El calendario lunar es un sistema para medir el tiempo que tiene como base calcular ciclos y fases lunares que duran hasta 29 días y medio. Según el portal web Skyandaluz, explica que existe una serie de diferencias entre un calendario lunar, a uno solar, que se basa en el ciclo de la tierra alrededor del sol.

Lea: Calendario lunar marzo 2025: Mejores días para cortarse el cabello según fases de la luna

El calendario se ha utilizado en muchas culturas del mundo para asignar fechas importantes como fiestas, festivales, cultos y actividades relacionadas a la astronomía y demás.

Asimismo, en cada cultura y cada país, las creencias y las fases lunares tienen significados distintos.

Las Fases lunares

En el calendario lunar se puede visualizar las fases por las que pasará la luna dependiendo el día. Estas son las fases por las que pasa la luna:

Luna Nueva: en esta fase, la Luna se encuentra en la misma parte del cielo que el Sol y sale y se pone con él.

en esta fase, la Luna se encuentra en la misma parte del cielo que el Sol y sale y se pone con él. El cuarto creciente: la luna aparece por el Oriente cada día un poco más tarde.

la luna aparece por el Oriente cada día un poco más tarde. Primer cuarto de luna: Técnicamente, en este momento únicamente se está viendo un cuarto de la Luna, el lado derecho.

Técnicamente, en este momento únicamente se está viendo un cuarto de la Luna, el lado derecho. Luna llena: Esta luna frecuenta su aparición en los atardeceres, por lo que los aficionados a la fotografía espacial pueden tomar fotografías de la Luna apareciendo por distintos monumentos.

Esta luna frecuenta su aparición en los atardeceres, por lo que los aficionados a la fotografía espacial pueden tomar fotografías de la Luna apareciendo por distintos monumentos. Cuarto menguante: fase de la Luna en la que va disminuyendo su visibilidad desde la Tierra.

Por otro lado, los calendarios lunares tienen varios usos más allá de lo religioso y lo cultural. Otras utilidades que tiene este calendario, junto a las fases lunares, son la influencia que existe en la agricultura, la pesca y la navegación, ya que las fases lunares pueden llegar a influir en el comportamiento de la marea y hasta en el de algunos animales.

Lea también: ¿Cuándo será la primera Luna llena del 2025 en Colombia?: Calendario lunar completo

¿Qué se espera para los próximos días?

Según la plataforma Calendaar, la luna de HOY 16 de agosto está un 44,35% visible, y además, esta menguante. Para los próximos días, su visibilidad será la siguiente:

17 de agosto: luna menguante.

18 de agosto: luna menguante

19 de agosto: luna menguante

20 de agosto: luna menguante

21 de agosto: luna menguante

22 de agosto: Luna menguante

Una luna menguante significa que la luna está cada vez más opaca. Si bien está en esas fechas, no hay claridad sobre cuándo será la luna nueva, deja entre ver cómo van las fases.

¿Habrá luna nueva?

Teniendo en cuenta las fechas en las que se va a estar completando la luna nueva y el calendario lunar, la luna nueva podrá visualizarla hasta el sábado 23 de agosto.

La luna llena tiene muchos significados, tanto en la astronomía, como en la astrología o en los simbolismos. Si bien usted puede interpretarlos según sus creencias, aquí le contamos cada una de ellas:

Astronomía: fenómeno astronómico, es la etapa más brillante de la luna.

fenómeno astronómico, es la etapa más brillante de la luna. Astrología: culminación de ciclos o nuevos comienzos.

culminación de ciclos o nuevos comienzos. Simbolismo: se asocia a la renovación, la plenitud y la tranquilidad.

Otras noticias: ¿Por qué siempre hay Luna Llena durante la Semana Santa? National Geographic lo explica