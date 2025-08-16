Cúcuta

18 años de cárcel para abusador de menores en Ocaña y Río de Oro

Los ataques a sus víctimas se registraron entre el 2011 y 2023.

Abuso de menores / Foto: Referencia

Cúcuta

A la cárcel fue enviado un hombre que abusó sexualmente de cuatro menores en Norte de Santander y el departamento del Cesar.

Se trata de un hombre de 40 años que abusaba de sus víctimas en Ocaña, Norte de Santander y Río de Oro, Cesar, y las amenazaba con golpearlas si llegaban a contar lo sucedido.

Las víctimas serían su hijastra de 9 años entre el 2011 y 2014, la sobrina de su esposa de 12 años en el 2014, otra familiar de la misma edad en 2022 y 2023, y una vecina y amiga de su hija de 9 años.

Las pruebas presentadas por la Fiscalía permitieron que un juez de conocimiento lo condenara mediante preacuerdo a 18 años y 6 meses de prisión.

El sentenciado continuará privado de la libertad en la cárcel de Ocaña hasta cumplir la pena impuesta.

