‘10 ladramientos del perro feliz’ de Linda Guacharaca y Yamila Fakhouri

Yamila Fakhouri escritora y editora presenta a Linda Guacharaca, la perra escritora colombiana detrás de “10 ladramientos del perro feliz”, una guía pensada para mejorar la relación entre los perros y sus humanos.

“¿Babeas por ir con tu manada a todas partes? ¿Quieres formar un equipo con tu humano tan compenetrado y audaz como los de las películas? Si aullaste sí a alguna de estas preguntas… ¡esta guía te dejará fauciabierto!”, asegura Yamila sobre el libro.

Yamilia contó en A vivir Que Son Dos Días que el objetivo de “10 ladramientos” es enseñar a los humanos a entender mejor a sus perros, aprendiendo perrunol: un lenguaje para descifrar sus necesidades, conductas y pensamientos, y así mejorar la calidad de vida de las mascotas. Según Yamilia, estos “ladramientos” van dirigidos directamente a los perros, promoviendo un desarrollo integral y una relación más armoniosa con sus dueños.

Con esta propuesta, Linda Guacharaca no solo se convierte en un referente divertido y cercano para los amantes de los perros, sino también en una herramienta útil para fortalecer los vínculos y promover el bienestar animal.

