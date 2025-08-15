Villa de Leyva se alista para el Festival del Viento y las Cometas 2025 con México como invitado

Villa de Leyva vivirá este fin de semana la edición 2025 del Festival del Viento y las Cometas, uno de los eventos más antiguos del país.

Villa de Leyva

Todo está listo en Villa de Leyva para dar inicio a la edición 2025 del Festival del Viento y las Cometas, que este año tendrá como invitado especial a México. El certamen, que se acerca a sus 50 años de historia, promete un fin de semana lleno de color, cultura y tradición, con actividades que atraerán a visitantes nacionales y extranjeros.

El alcalde Víctor Gamboa anunció que la participación de México será un punto destacado de la programación.

“Nuestra apuesta dentro del plan de desarrollo es que estos festivales, que ya son reconocidos a nivel nacional y departamental, den ahora el salto a ser internacionales. Este año nos acompañará México, con clubes de cometas provenientes de Ciudad de México, un ballet de Guadalajara y una muestra gastronómica y artesanal organizada por la Embajada de México en Colombia”, afirmó el mandatario.

Según el alcalde, ya se encuentra en el municipio la delegación mexicana, lista para participar en el cóctel de bienvenida y en las actividades programadas. Además, se contará con innovadores diseños de cometas de gran formato, elaboradas con materiales flexibles y seguros, similares a los usados en paracaídas y parapentes.

“Estas nuevas cometas son más vistosas y menos riesgosas, ya que las estructuras rígidas de madera o aluminio que se usaban antes podían causar daños, especialmente en los techos de teja del municipio. Ahora tenemos cometas gigantes que requieren hasta 25 personas para elevarlas y que se anclan a vehículos o al suelo debido a la fuerza del viento”, explicó.

El evento llega en un momento de recuperación para el sector turístico local, luego de que el reciente paro en el departamento afectara las reservas hoteleras y obligara a aplazar el lanzamiento del dron “Dragón”, desarrollado por la Fuerza Aeroespacial Colombiana y el Ministerio de Defensa.

“El turismo es el motor de nuestra economía; representa el 75% de la actividad económica de Villa de Leyva. Cualquier bloqueo vial afecta de inmediato las reservas. Afortunadamente, desde ayer hemos visto un aumento en la llegada de visitantes y actualmente tenemos una ocupación hotelera superior al 70%, que confiamos en que alcance el 100% durante el fin de semana”, señaló Gamboa.