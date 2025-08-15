Se realizó el lanzamiento de la Feria Ibagué, Negocios & Moda 2025

Ibagué

Se cumplió con el lanzamiento de la feria Ibagué, Negocios & Moda 2025. El evento que se realizó en el Hotel FR fue el punto de encuentro de autoridades regionales, representantes del sector empresarial y aliados estratégicos para presentar la programación y novedades de la feria.

La pasarela estuvo a cargo en un trabajo conjunto entre la diseñadora de vestuario Ana María Andrade y la joyera María Camila Andrade, quien presentó su colección Edén, inspirada en el paraíso original, la riqueza natural y la conexión espiritual; y un espacio de networking y relacionamiento.

La Feria Ibagué Negocios y Moda 2025 se realizará entre del 28 al 30 de agosto, la capital del Tolima se vestirá de talento y creatividad en un encuentro que reunirá a reconocidas marcas, diseñadores nacionales, emprendedores y proveedores de la industria en un mismo escenario: Multicentro – Centro Comercial.

Este año, la feria proyecta $13.100 millones de pesos en negocios , la llegada de más de 15 mil visitantes, y una Rueda de Negocios con 200 compradores, 350 oferentes y 750 citas comerciales programadas, con la participación de actores provenientes de diferentes regiones del país y del exterior.

La programación arrancará el 27 de agosto con el desfile inaugural a cargo del diseñador tolimense Carlos Polite, reconocido por su propuesta contemporánea y su participación en pasarelas internacionales, quien presentará una colección inédita creada especialmente para Ibagué, Negocios & Moda 2025. Su presencia refuerza el objetivo de la feria de exaltar el talento regional con proyección global.

El 28 y 29 de agosto se realizarán ocho desfiles en la Gran Pasarela, en los que participarán marcas consolidadas, dos diseñadores invitados nacionales y seis talentos emergentes que hicieron parte de la Asistencia Técnica en Elaboración y Diseño de Colecciones. A esto se sumará la Pasarela Académica y la Pasarela al Aire Libre, esta última con acceso gratuito y abierta al público, que se desarrollará en la plazoleta principal de Multicentro en horas de la tarde de los días de feria y también el sábado 30 de agosto.

Según Julio Mendoza, director de Cormoda, en los 15 años de la feria la diversidad de propuestas y el esfuerzo organizativo que hay detrás del evento: “Este sector ha venido logrando un proceso de transformación muy importante gracias al apoyo de todos los entes institucionales que miran con muy buenos ojos este sector industrial. Tantas entidades que se suman a este tipo de iniciativas han hecho posible que el sistema modal departamento del Tolima en estos 15 años haya logrado una transformación muy importante ya hoy sea un referente a nivel nacional proponiendo moda, creando nuevas marcas y haciendo un trabajo muy importante, cada vez con más valor agregado en la industria de la moda”.