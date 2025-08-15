Presuntos agresores recibieron medida de aseguramiento en Bolívar

La Fiscalía General de la Nación presentó elementos materiales probatorios que permitieron que jueces de control de garantías en investigaciones distintas impusieran medidas de aseguramiento contra dos hombres que habrían maltratado a familiares en el municipio de Turbaco y Cartagena (Bolívar).

En uno de los casos fue judicializado un hombre de 31 años quien fue sorprendido por la policía cuando se cree, agredía con arma cortopunzante a su padre de 81. Los hechos se registraron el pasado 5 de agosto en el barrio Bellavista de Turbaco (Bolívar).

El ente acusador cuenta con evidencia acerca de que el investigado habría incumplido una medida de protección que favorecía al adulto mayor, debido a que hechos similares se habrían presentado en el pasado.

También fue asegurado un hombre presuntamente implicado en agresiones físicas contra su expareja. Los hechos ocurrieron en el barrio La Esperanza de Cartagena. Al parecer, cuando la víctima intentó huir el supuesto agresor, la habría herido con objeto cortopunzante.

Ciudadanos que se percataron de lo sucedido llamaron a la Policía Nacional y materializaron la captura del procesado.

Fiscales de la Seccional Bolívar imputaron a los procesados, según sus responsabilidades individuales, los delitos de fraude a resolución judicial y violencia intrafamiliar agravada. Ninguno aceptó los cargos.