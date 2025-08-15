Presunto expendedor de alucinógenos en San Jacinto fue asesinado por sicarios
La víctima fatal presenta varias anotaciones judiciales
Un homicidio por arma de fuego se presentó en zona urbana del municipio de San Jacinto, Bolívar. Los hechos ocurrieron en el barrio Mira Flores, sector Arriba.
La víctima fatal fue identificada como Libardo Alfonso Ortega López de 31 años, quien se encontraba afuera de su vivienda y dos sujetos en una motocicleta llegan al lugar. El parrillero saca un arma de fuego y sin mediar palabras dispara en repetidas ocasiones, quedando en el sitio sin signos vitales.
La víctima según información recolectada, habría sido asesinada por temas asociados a la presunta distribución de alucinógenos.
Además, presenta dos anotaciones en el SPOA, una por el delito de homicidio y una por hurto.