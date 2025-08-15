Murió turista extranjero en Playa Blanca, zona insular de Cartagena: estaba buceando

Un trágico desenlace tuvo el momento de recreación que vivía Massamou Sanogo, turista de 26 años, que realizaba labores de buceo en un sector de Playa Blanca denominado Bajo Tortuga, zona insula de Cartagena.

Lo que se conoció sobre este suceso, es que el extranjero ingresó hasta las aguas con el propósito de realizar la actividad recreativa, sin embargo, tras unos minutos no asomaba su rostro. De inmediato algunos testigos se sumergieron y lo llevaron a tierra firme, mientras realizaban algunas labores de reanimación.

Posterior a eso, lo ingresaron al CAP de Ararca, sin embargo, el galeno de turno determinó que había llegado sin signos vitales.

El cuerpo sin vida fue enviado a medicina legal con el apoyo de la policía judicial.